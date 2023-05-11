Евро — официальная валюта ряда европейских стран и вторая по значимости после доллара в мире. История и дизайн введенных в оборот наличных денег, купюр и монет, что влияет на курс, прогноз экспертов, стоит ли покупать — в материале агентства "Прайм". Пять стран в ближайшем будущем могут покинуть Евросоюз, пишет Daily Mail

Евро

"Евро пришло на смену европейской валютной единице, использовавшейся в европейской валютной системе с 1979 года по 1998 год. Безналичное обращение евро, равно как и торги на международных валютных рынках, начались в 1999 году, а банкноты и монеты появились в 2002 году. С учетом этого можно говорить о том, что евро является одной из самых молодых валют, но несмотря на это она заняла ключевое место в мировой экономике", — комментирует Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

История, сколько лет валюте

"Амбициозный план по созданию единой европейской валюты появился ещё в 1960-х годах. Появление евро обсуждалось в рамках EMU — союза, целью которого являлась координация экономической и финансовой политики стран Европейского союза. Однако Европа очень неоднородна и изначально это стремление натолкнулось на ряд политических и экономических разногласий между странами. Начался долгий переговорный процесс, сопровождающийся к тому же нестабильностью на международных рынках. Из-за этого прогресс в направлении введения евро был медленным. Только в 1979 году Европейская валютная система (EMS) была окончательно запущена", — рассказывает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК "Fontvielle".

Оставалось еще несколько соглашений, которые нужно было доработать и ввести в действие, в том числе новый договор о Европейском союзе, который был согласован на Европейском совете в 1991 году. По словам специалиста, само название "евро" было одобрено на заседании Европейского совета 1995 года в Мадриде.

После более чем десятилетней подготовки, 1 января 1999 года был запущен евро. "Сначала валюта использовалась только для целей бухгалтерского учета и электронных платежей, а первые монеты и банкноты были выпущены 1 января 2002 года. Страны ЕС участвовали в крупнейшем в истории обмене наличных денег, который когда-либо имел место. Одновременное изменение валюты в нескольких странах — непростая задача. В течение нескольких недель в обращение были выведены миллиарды монет и банкнот", — поясняет Руслан Спинка. Безработица в еврозоне неожиданно снизилась в марте

Характеристика

Руководитель отдела продаж АM Capital Илья Мерзляков отмечает, что евро по всем показателям (глобальные платежи, валютные резервы, международные кредиты, международный долг и обороты иностранной валюты) является второй наиболее используемой валютой после доллара США. Его эмиссия проводится Европейским центральным банком. Более 340 миллионов человек проживают в еврозоне и, следовательно, ежедневно используют эту валюту. Кроме того, 60 стран и территорий, представляющих 175 миллионов человек, прямо или косвенно привязали свои валюты к евро

Страны обращения и где используются деньги

Это официальная валюта 20 стран "еврозоны", куда, в том числе входят и крупнейшие мировые экономики: Франция, Германия, Греция, Испания, Италия, Австрия, Бельгия, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения, Финляндия, Эстония, Хорватия.

Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, евро используется в ряде других стран, например, в Косово и Черногории. Однако в отличие от участников еврозоны они не вправе воздействовать на проводимую Европейским центральным банком монетарную политику и не могут направлять своих представителей в его руководящие органы.

Управление евро осуществляет Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), во главе которой стоит Европейский центральный банк, находящийся в Германии во Франкфурте-на-Майне.

Также в ЕСЦБ входят все центральные банки стран Евросоюза независимо от того, приняли ли они евро в качестве национальной валюты или нет.

"Единая валюта облегчает компаниям и частным лицам ведение трансграничной торговли, помогает стабилизировать экономику и упрощает перемещение между странами, когда речь идет об обмене денег", — говорит Илья Мерзляков.

Как выглядит

Современные банкноты изготавливаются из хлопковых волокон. Эта бумага тоньше и пластичнее обычной, поэтому купюры хрустят. Дизайн банкнот евро, по словам Ильи Мерзлякова, основан на различных архитектурных стилях, которые возникли на протяжении всей истории Европы и отразились на ее культуре:

€5 — классика,

€10 — романский стиль,

€20 — готика,

€50 — Ренессанс,

€100 — барокко и рококо,

€200 — архитектура XIX века из железа и стекла.

Эксперт отмечает, что окна и дверные проемы на лицевой стороне банкнот символизируют европейский дух открытости и сотрудничества. На обороте мосты олицетворяют связь между жителями Европы и между ЕС и остальным миром. Интересный факт, что реальных прототипов у окон, дверей и мостов с банкнот не было, то есть они вымышленные. Так было до тех пор, пока голландский дизайнер Робин Стам не воспроизвел мосты с купюр в реальности в голландском городе Спейкениссе. Кстати, самой широко используемой в еврозоне является банкнота номиналом в €50: в обращении находится более 13,5 миллиарда штук. В Германии зафиксировали максимальное с 2008 года снижение реальных зарплат

Монеты евро имеют общую и национальную стороны, поэтому они так разнообразны. На национальных сторонах указана страна-эмитент, тогда как на общих изображен символ единства ЕС. "Страны могут инициировать памятные выпуски два раза в год, номинал при этом остаётся неизменен — €2. Греция была первой, кто сделал это на Олимпийских играх 2004 года в Афинах", — рассказывает Илья Мерзляков.

Виды купюр и монет

Евро имеет в обращении, как банкноты, так и монеты. Номинал банкнот следующий: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро. В одном евро 100 евроцентов. На обратной стороне монеты отображаются символы страны, где она чеканится. По словам экспертов, ограничений для обращения "национальных" монет нет.

Символ

"Символ евро — € — был вдохновлен греческой буквой эпсилон (Є), отсылает к колыбели европейской цивилизации. Он также обозначает первую букву слова «Европа» в латинском языке, а две параллельные линии, проходящие через него, символизируют стабильность», — поясняет Руслан Спинка.

Средства защиты от подделки

По словам Сергея Гебеля, купюры евро, как и любой другой ключевой мировой валюты, хорошо защищены от подделки. Все банкноты имеют множество оптических, тактильных и акустических защитных элементов, что позволяет проводить базовую проверку на подлинность даже без использования специального оборудования.

Проверка подлинности, как правило, проводится в несколько этапов. В первую очередь рекомендуется трогать банкноту для проверки ее тактильности, затем смотреть на оптический дизайн и в конце проверять поведение отдельных оптических элементов при наклоне купюры в ту или иную сторону.

Юрий Швец, доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, перечислил основные признаки защиты подлинной купюры евро:

на ощупь должны фиксироваться выпуклые знаки;

на свет должны быть видны водяные знаки, защитная полоса, и цифры, которые дополняют друг друга.

При изменении угла зрения графическое изображение на голограмме изменяется: на обороте купюры — это золотистая полоса на банкнотах 5, 10 и 20 евро, либо меняющий цвет для крупных номиналов 50, 100, 200 и 500 евро.

Можно просчитать цифровой код, зашифрованный в номере банкноты. Он должен быть равен 8. Формула расчета следующая: вместо буквенного обозначения страны, выпустившей банкноту, нужно поставить цифру, соответствующую порядковому номеру этой буквы в английском алфавите. Затем сложить все цифры до получения однозначного результата. И это всегда — 8.

"Самая доступная рекомендация — это сравнение интересующей купюры с той, в подлинности которой вы уверены. Важно помнить, что банкноты евро имеют рельефное исполнение, чтобы незрячие люди могли определить номинал на ощупь. На сайте ЕЦБ представлена подробная инструкция по визуальному определению подлинности в зависимости от выпуска", — отмечает Ирина Михеева, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского филиала ПАО РосДорБанк. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

Чем отличается от доллара

Евро — ключевая валюта стран Европейского союза, а доллар является официальной валютой США. И доллар, и евро используются в качестве мировых валют, поэтому большинство стран хранят свои золотовалютные резервы именно в них. "В первую очередь использование этих валют обусловлено их стабильностью, прозрачностью, предсказуемостью и возможностью выгодной конвертации при необходимости. Периодически доллар и евро соперничают между собой за первое место в доле глобальных платежей. Например, в 2020 году в период пандемии евро обогнал доллар по объему глобальных платежей, но постепенно американская валюта вернулась на исходное место", — отмечает Сергей Гебель.

Юрий Швец говорит, что единая европейская валюта в настоящее время имеет не меньшее значение, чем доллар США для проведения международных расчетов, эксплуатации в качестве резервной валюты и базы для валютных спекуляций. Для многих евро является единственной достойной альтернативой доллару, благодаря относительно хорошему состоянию европейской экономики, ее открытости и предсказуемости.

Евро является второй по значимости резервной валютой в мире, значительно уступая доллару США, но обгоняя другие резервные валюты и их «первую тройку»: британский фунт, японскую йену и китайский юань. В международных расчетах доля евро составляет одну треть.

Курс евро

Банк России устанавливает официальный курс евро по отношению к рублю на основе информации Московской биржи о средневзвешенном курсе этой валюты к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, а в случае отсутствия данных МБ — на основе данных банковской отчетности о сделках с евро.

Что влияет на курс

Наибольшее влияние на курс евро, по словам Сергея Гебеля, оказывают проводимая Европейским центральным банком денежно-кредитная политика и уровень инфляции. Например, во время роста инфляции центральный банк, как правило, повышает процентную ставку, что приводит к росту курса евро. В случае уменьшения ставки возникает прямо противоположный эффект — курс падает.

На курс евро к рублю в 2023 году, по мнению Ирины Михеевой, будут влиять геополитические и макроэкономические факторы. В большой степени это цена на российскую нефть на мировом рынке. "Из сугубо российских факторов — разрешение на вывод средств иностранными компаниями и спрос на европейскую валюту со стороны импортеров, который сейчас находится на своем минимуме", — отмечает эксперт.

Прогноз и динамика

Ирина Михеева поясняет, что экономическая ситуация в еврозоне выглядит достаточно тревожной, даже в сравнении с рисками надвигающейся рецессии за океаном. В связи с этим прогнозировать колебания курса евро/доллар становится все сложнее. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

"Инфляция в зоне евро является значительной проблемой. На конец первого квартала это 8%, — говорит Юрий Швец. — Рынок ценных бумаг, номинированных в евро, очень популярен. Его любят инвесторы со всего мира. Привлекают интересные доходности и открытость европейских эмитентов".

Стоит ли покупать

"Грамотная диверсификация портфеля, в том числе и путем покупки иностранной валюты, крайне важна для минимизации рисков, связанных с обесцениванием накоплений. Однако в текущих экономических и политических условиях евро, равно как и доллар, выглядит довольно рискованным активом — нет никаких гарантий, что завтра не появятся новые ограничения, которые существенно затруднят использование своих собственных средств. Для сбережения и накопления можно присмотреться к валютам дружественных стран, например, китайскому юаню", — говорит Сергей Гебель.

В то же время покупка евро, особенно в виде наличных, вполне целесообразна и оправдана, если в ближайшее время планируется поездка в страну Евросоюза. С покупкой валюты сейчас проблем нет, приобрести наличные можно практически в любом банке, однако при этом нужно помнить про действующие временные ограничения.

"Покупка евро в 2023 году видится наименее оправданной инвестицией по сравнению с прочими инструментами сбережения средств. Что касается российского рынка, то ответ о целесообразности вложений в европейскую валюту кроется в ограничениях со стороны Банка России, который разрешает снимать наличные евро со счетов, открытых до 9 марта 2022 года в размере, не превышающем эквивалент 10 тыс. долларов США. Многие банки вводят заградительные ставки на депозиты в европейской валюте, так как существуют высокие риски заморозки остатков в европейских банках-корреспондентах. А операции по покупке евро с дальнейшим размещением в депозит по окончании его срока приведут к снятию средств в российских рублях. Риск отрицательной курсовой разницы сделал эту услугу практически не востребованной на рынке. Тем более кредитование в евро сейчас неактуально", — говорит Ирина Михеева. Наличные евро в основном приобретают граждане, которые планируют посещать страны Еврозоны. Это логично. Небольшую часть сбережений, безусловно, можно держать в евро. Ликвидность наличной валюты остается достаточно высокой. Но это вряд ли можно считать инвестицией. Евро приблизился к девятилетнему максимуму против японской иены

Юрий Швец считает, что в текущей ситуации евро является очень интересной валютой для покупки. Причина в слабости ее конкурентов. В США проблема с государственным долгом и сбором налогов. В Китае есть проблема внутреннего долга и роста экономики. На этом фоне европейская экономика и фондовый рынок выглядят привлекательными для инвестиций. Тем более что исторически курс евро в основном был выше текущего.

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