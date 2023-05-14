АФИНЫ, 14 мая — ПРАЙМ. Арест представителя греческого национального меньшинства в Албании повлияет на вступление Албании в Евросоюз, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, отвечая на вопрос журналиста о том, сохранятся ли добрососедские отношения с Албанией и с албанским коллегой Эди Рамой после ареста грека в Химаре. Бывший министр финансов Греции назвал страну банкротом

"То, что случилось с Фреди Белерисом, неприемлемо, немыслимо, чтобы за два дня до выборов кандидат в мэры, представитель греческого национального меньшинства, находился в заключении в столь чувствительном районе, как Химара", — сказал он.

Ранее в ночь на пятницу, за два дня до выборов, албанская полиция задержала кандидата в мэры города Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. Греция назвала эти обвинения безосновательными и заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", Тирана же потребовала от Греции не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие.

Он заявил, что был первым премьер-министром Греции, который посетил Химару, и там пообещал, что Греция всегда будет помогать греческому национальному меньшинству.

"И я совершенно ясно дал понять премьер-министру Албании, что в этом вопросе мы не приемлем отклонений ни от верховенства закона, ни от европейского пути, который требует уважения к признанным меньшинствам. Говоря более четко: Албания должна очень хорошо знать, что если такая политика будет продолжаться, это повлияет на наши двусторонние отношения и путь Албании в Европу. Я не собираюсь мириться с таким поведением в отношении меньшинства за 48 часов до выборов", — сказал Мицотакис и выразил надежду, что это дело разрешится как можно скорее.

"Это окажет значительное влияние на греко-албанские отношения, но также окажет значительное влияние на путь, по которому Албания хочет идти и который мы как страна поддерживаем, путь к европейской семье", — заявил греческий политик.