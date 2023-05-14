Запорожская АЭС с 15 мая начнет работу в штатном режиме
ЗАЭС с 15 мая начнет работу в штатном режиме после недели выходных
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", — приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции.
При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона.
"Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", — подчеркнул директор станции.
Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.
https://1prime.ru/News/20230514/840589079.html
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