МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС с понедельника начинает работу в штатном режиме после недели выходных, при желании работники могут выехать в безопасные районы региона, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В конгрессе США хотят ввести санкции против "Росатома" из-за ЗАЭС

"Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель, исходя из производственных задач подразделения", — приводятся слова Черничука в официальном телеграм-канале станции.

При этом, отметил он, сотрудники при желании могу выехать в безопасные районы региона.

"Тем сотрудникам станции, кто примет решение о временном перемещении, необходимо обратиться в отдел кадров для его организации и обеспечения решения вопроса об условиях оплаты труда. Обращаю внимание руководителей подразделений, что необходимо довести информацию до сведения каждого работника Запорожской АЭС. Ситуация на моем личном контроле", — подчеркнул директор станции.

Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов, в том числе Энергодар.