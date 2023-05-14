АНКАРА, 14 апр — ПРАЙМ. После подсчета бюллетеней из 89,27% урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает свыше 50,13% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,09% на президентских выборах в Турции, сообщил телеканал TRT Haber. В "Росконгрессе" рассказали, что ждет экономику Турции после выборов

Также телеканал уточнил, что результаты голосования меняются каждую минуту.

Кроме того, агентство Anadolu сообщило, что явка на выборах в Турции превысила 88%, на зарубежных участках была более 45%.

Ранее 14 мая в Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах. Главным оппонентом президента Эрдогана, кандидата от "Республиканского альянса", считается Кемаль Кылычдароглу, единый кандидат от блока оппозиционных сил "Народный альянс". Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.