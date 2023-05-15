Льготы по налогам — преимущества, предоставляемые государством определенным категориям налогоплательщиков. Какие преференции положены пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, кто освобожден от оплаты налога на имущество и транспорт, какие документы необходимо для этого предоставить, — в материале агентства "Прайм". IT-компании смогут подтвердить госаккредитацию на Госуслугах до 1 июня

Льготы по налогам в России

Льготы по налогам — преференции, которые выражаются или в возможности вовсе не уплачивать налоги, или уплачивать их в меньшем размере.

"Формально льготы в НК РФ прямо предусмотрены только по 4 налогам: транспортному, земельному, налогам на имущество организаций и физлиц. Однако на практике данный термин толкуют гораздо шире и к льготам относят любые налоговые послабления, в частности, нулевые и пониженные ставки, вычеты, освобождение от налогов отдельных операций, доходов, имущества и т.д. Фактически можно говорить о том, что определенные преференции в большей или меньшей степени есть по любому налогу. Единственное исключение — налог на игорный бизнес. Кроме этого, в качестве льготного налогообложения можно рассматривать специальные налоговые режимы, которые вправе применять организации и ИП", — рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

Регулирующие законы

Все российские налоги и сборы и льготы к ним регулируются частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

"В отношении региональных и местных налогов и сборов действуют также особенности, установленные законами субъектов РФ и правовыми актами муниципальных образований, но все эти акты должны соответствовать общим положениям НК РФ", — объясняет Владислав Преображенский, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы.

Формы

По словам Ирины Смирновой, Налоговый кодекс выделяет следующие виды льгот:

изъятие (исключение одной из частей налоговой базы);

налоговый кредит (сокращение суммы платежей по налогу на прибыль и некоторым региональным налогам на определенный срок с обязательной выплатой кредита и процентов по нему — ст. 66 НК РФ);

специальные налоговые режимы (ст. 18 НК РФ);

отсрочка и рассрочка (перенесение налогового платежа по дате или его поэтапная выплата соответственно) — ст. 64 НК РФ;

скидка;

возврат ранее уплаченного налога;

зачет платежа.

Налоговый вычет

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"Существует несколько видов налоговых вычетов. Самый распространенный — это вычет при покупке недвижимости. Вернуть можно 260 тыс. руб. А при доходе человека свыше 5 млн. руб. — до 300 тыс. Далее идут социальные вычеты — за обучение, лечение, страхование жизни, ДМС можно вернуть 15 600 руб. За взносы на индивидуальный инвестиционный счет можно вернуть до 52 тыс. Самый недооцененный вычет — это вычет за детей. Размер вычета 1 400 рублей за 1-го и 2-о ребенка, 3 000 за 3-го и последующего. Получить этот вычет могут оба родителя", — говорит Мила Мельникова, консультант по налоговым вычетам.

Изъятие

Изъятия — налоговые льготы, которые направлены на выведение из-под налогообложения отдельных объектов.

"В отношении доходов по налогу на прибыль от определенных видов деятельности весь доход изымается из состава налогооблагаемой прибыли, то есть не подлежит налогообложению (ст. 251 НК РФ). Изъятие также предусмотрено по НДФЛ (согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению государственные пособия, алименты, пенсии, ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка, гранты, вознаграждения донорам за сданную кровь и т. д.), по налогу на имущество физических лиц (согласно ст. 407 НК РФ налогоплательщики, включенные в перечень, могут применить льготу в отношении одного объекта налогообложения по своему выбору: например, не платить налог на квартиру, жилой дом или на гараж). Изъятия могут быть постоянными и ограниченными по времени", — объясняет Оксана Федорова, руководитель налоговой практики адвокатского бюро "Деловой фарватер".

Освобождение

Освобождения — налоговые льготы, которые направлены на уменьшение налоговой ставки, установление иного срока уплаты налога и на осуществление зачета ранее уплаченного налога.

Оксана Федорова объясняет, что снижение налоговой ставки может быть установлено по налогу на прибыль законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков (для организаций — участников региональных инвестиционных проектов, для участников специальных инвестиционных контрактов, для участников особой экономической зоны). Установление иного срока уплаты налога путем предоставления отсрочки (долг единовременно уплачивается в бюджет, но в более позднюю дату, чем установлено законом), рассрочки (долг погашается поэтапно), инвестиционного налогового кредита (плательщику, который инвестирует в определенные сферы деятельности, например, технологии и научные исследования, предоставляется право уменьшить налоговые выплаты, а в последующем поэтапно уплатить все суммы задолженности с начисленными процентами). Зачет ранее уплаченного налога используется для избежания двойного налогообложения (когда сумма налога, уплаченного за рубежом, в соответствии с законодательством иностранного государства, засчитывается при уплате налога в РФ). Минфин ждет обоснования налоговых льгот от малых нефтяных компаний

Скидки

Скидки — налоговые льготы, которые направлены на сокращение налоговой базы.

В отношении налога на прибыль налогоплательщик имеет право уменьшить прибыль, подлежащую налогообложению, на сумму произведенных им расходов на цели, которые поощряет государство: благотворительная помощь учреждениям культуры, образования, здравоохранения и т. д.

Оксана Федорова уточняет, что по НДФЛ к скидкам относятся налоговые вычеты:

стандартный (ежемесячное уменьшение налоговой базы по НДФЛ, к примеру, для родителей, имеющих детей);

социальный (компенсация затрат на социальные нужды — лечение, обучение, пожертвования на благотворительные нужды);

профессиональный (компенсация расходов на осуществление предпринимательской деятельности по договорам ГПХ, расходов по авторским вознаграждениям);

имущественный (компенсация затрат при продаже или при приобретении недвижимости);

инвестиционный (реализация ценных бумаг, находящихся в собственности более трех лет).

"Скидки как налоговые льготы различают лимитированные (исключаются из налогооблагаемой базы только часть суммы, к таким относится, к примеру, социальный вычет) и нелимитированные (исключается из налогооблагаемой базы вся сумма, к примеру, НДС при экспорте товаров)", — говорит эксперт.

Прочие

Существуют также специальные налоговые режимы, дающие возможность снизить налоговое бремя.

"Например, применение пониженной ставки налога при упрощенной системе налогообложения (УСН). Налоговый кодекс позволяет региональным законодателям по своему усмотрению устанавливать налоговые ставки для УСН по сравнению с общепринятыми (6% при выборе объекта налогообложения "доходы", 15% — при выборе "доходы — расходы")", — говорит налоговый юрист Леонид Нестеров.

Кто имеет право и кому положены

Налоговыми льготами имеют право воспользоваться физические, юридические лица и ИП.

"Правом на преференции обладают пенсионеры; инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; участники боевых операций по защите Отечества; члены семьи военнослужащих, потерявшие кормильца; родители и супруги военных и госслужащих, погибших при исполнении; ликвидаторы радиоактивных аварий; герои СССР и РФ. Россиянам, служившим в рамках СВО, после окончания частичной мобилизации или увольнения с воинской службы будет предоставлена трехмесячная отсрочка на уплату налогов", — рассказывает Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум". Минэкономразвития выступило за продление налоговых льгот для самозанятых

Пенсионеры

Для пенсионеров предусмотрен обширный перечень льгот по всем основным налогам, которые платят физические лица.

"Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество. Основание назначения пожизненных выплат не имеет значения для применения льготы (это может быть пенсия по потери кормильца или за выслугу лет и т.д.). С начала 2019 года освобождены от налога на имущество и т.н. предпенсионеры", — говорит Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.

Дополнительные преференции для пенсионеров существуют на региональном уровне. Так, по словам Сергея Гебеля, во многих субъектах установлены льготы по транспортному налогу. Как правило, пенсионеры получают скидку либо освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство по своему усмотрению.

Инвалиды

Освобождены от налогообложения имущества инвалиды I и II группы, а также инвалиды детства и дети-инвалиды.

"Инвалиды III группы налог оплачивают на общих основаниях, если у них нет иных оснований для льгот. Однако стоит иметь в виду, что у органов власти в регионах есть право устанавливать дополнительные льготы по налогам, в том числе для тех, кто не попадает в категории льготников по федеральным законам. Если инвалид III группы достигает пенсионного возраста и ему назначается пенсия, то он имеет право воспользоваться освобождением от налога по статусу пенсионера", — говорит Анастасия Хрусталева.

Многодетные семьи

Родители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ. Также для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество и земельному налогу. По льготам на транспортный налог решение принимают власти в каждом субъекте РФ отдельно.

Ветераны и военные

Ветераны боевых действий и действующие военные имеют право не платить налог на имущество, земельный налог (с 6 соток), наличие льгот по уплате транспортного налога зависит от региона. В Госдуму внесли проект по совершенствованию налогового администрирования

Юридические лица и ИП

Виды льгот и налоговых преференций для организаций и индивидуальных предпринимателей зависят от конкретного налога.

"Формально льготы есть только по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество организаций и физических лиц. Вместе с этим отдельные послабления также предусмотрены по НДС, акцизам, налогу на прибыль, водному налогу, налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов, налогу на добычу полезных ископаемых", — объясняет Сергей Гебель.

По словам Ирины Смирновой, в большинстве случаев льготы носят региональный характер. Наиболее распространенная преференция — это пониженная ставка по УСН — 3% вместо 6% и предоставление налоговых каникул. Не платить налоги могут также индивидуальные предприниматели, если они только зарегистрировались. Но предоставление налоговых каникул не освобождает их от уплаты страховых взносов и платежей за своих сотрудников, предусмотренных законодательством. ИП, работающие на УСН и патенте, не платят НДС.

"Например, налогообложение IT-компаний зависит от доли выручки от ИТ-услуг. Так при показателе выручки более 70% компания полностью освобождается от уплаты налогов на прибыль. Второй фактор — ПО, зарегистрированное в реестре российского программного обеспечения. Регистрация в реестре гарантирует освобождение от уплаты НДС. На LC Group, как IT-компанию, распространяется нулевой налог на прибыль, НДС и тариф страховых взносов в 7,6%. Также на все IT-компании распространяется мораторий на плановые проверки", — уточняет Валентин Кашин, директор LC Group.

Какие виды существуют

Существует несколько различных видов налоговых преференций, которыми могут воспользоваться граждане РФ.

На имущество

Все собственники имущества, которое признано объектом налогообложения (жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машиноместа, иные здания и строения), обязаны платить налог. Право на льготы по этому налогу имеют определенные категории граждан, полный список которых указан в Налоговом кодексе РФ. Как правило, для физлиц послаблением является освобождение от уплаты взносов за один объект недвижимости. Также существуют региональные преференции. Узнать, какие именно определены в конкретном регионе, можно через сервис налоговой службы. Кроме того, предусмотрен и вычет по налогу на имущество. Это площадь жилья, на которую не начисляют налог. В Приамурье освободят от транспортного налога владельцев газовых авто

"Имущественные налоговые вычеты (ИНВ) при покупке жилья, долей в нем, земельных участков определены ст. 220 НК РФ. Они предоставляются в сумме расходов: на покупку жилья и земельных участков, но не более 2 млн рублей, к возврату — до 260 тыс. рублей (2 млн * 13%); на уплату процентов по ипотеке, но не более 3 млн рублей, к возврату 390 тыс. рублей (3 млн * 13%). Таким образом, на покупку жилья в ипотеку можно получить до 650 тыс. рублей (260 тыс. + 390 тыс.). ИНВ предоставляется один раз в жизни. Если весь вычет не удалось получить сразу, остаток можно переносить на последующие годы и заявлять до тех пор, пока не будет исчерпана вся положенная сумма", — рассказывает Валерия Будник.

Вернуть налоги по имущественному вычету разрешается за три предыдущих года. Например, в 2023 году можно подать декларацию на вычет за 2022, 2021 и 2020 годы, если недвижимость была приобретена в эти годы, и вычет не был заявлен. Для пенсионеров есть льгота — они вправе получать ИНВ за 4 предыдущие года до покупки жилья.

На прибыль

По словам Сергея Гебеля, как таковой льготы по налогу на прибыль в НК РФ не предусмотрено. На практике под этим чаще всего подразумевают:

освобождение от уплаты налога;

пониженные ставки;

исключение некоторых доходов из налоговой базы;

ускоренная амортизация;

инвестиционный налоговый вычет;

освобождение от авансовых платежей.

"Например, физлица могут воспользоваться основными налоговыми льготами, вычетами и освобождениями от НДФЛ при покупке (приобретении) и продаже недвижимости: полностью освобождаются от налогообложения доходы в натуральной форме, получаемые в порядке дарения от членов семьи или близких родственников, а также от продажи объекта недвижимого имущества (при условии, что он находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока). В случае, если доход от продажи недвижимости все таки подлежит налогообложению НДФЛ, налогоплательщик может уменьшить сумму такого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, или получить имущественный налоговый вычет в размере не более 1 000 000 рублей при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков или долей", — рассказывает Владислав Преображенский. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

По земельному налогу

Льготы по земельному налогу определены на федеральном уровне и действуют по всей России. Список льготников указан в статье 391 Налогового кодекса РФ. Они освобождаются от уплаты налога на земельный участок, площадью до 600 квадратных метров. Собственник может указать налоговой инспекции, по какому именно объекту следует учесть льготу. Также существуют и муниципальные послабления. Их регламентируют местные законы.

По транспортному налогу

По закону транспортный налог полагается платить за транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке. Льготами по нему могут воспользоваться определенные категории граждан, указанные в Налоговом кодексе РФ, общая информация и основные моменты описаны в главе 28 документа. Чаще других упоминаются в перечне обладателей региональных преференций по транспортному налогу инвалиды, многодетные, пенсионеры, ветераны.

По подоходному налогу

Льготы по подоходному налогу — это возможность недоплачивать или возвращать НДФЛ.

"Государством предусмотрена мера поддержки населения в виде налогового вычета — возврата подоходного налога НДФЛ. Воспользоваться налоговым вычетом может любой резидент РФ (человек, находящийся на территории России более 183 дней в году). Официально трудоустроенные граждане могут вернуть НДФЛ, а другие категории людей с помощью вычетов — уменьшать налоги", — говорит Мила Мельникова.

На имущество организаций

Льготы по налогу на имущество организаций установлены как на федеральном, так и на региональном уровнях. Например, на всей территории страны не облагается налогом имущество, используемое религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности. "Вместе с этим в Москве юридические лица вправе не платить налог с квартир, которые сдаются гражданам по договору найма. Помимо налоговых льгот, существуют отдельные послабления по налогу на имущество организаций, в том числе нулевая налоговая ставка по некоторым объектам, например, магистральным газопроводам, и исключение из налогооблагаемой базы некоторых видов имущества. Также при соблюдении определенных условий от уплаты налога освобождены организации, зарегистрированные на территории Курильских островов", — объясняет Сергей Гебель. ГД одобрила налоговые льготы для результатов интеллектуальной деятельности

Другие

Также существуют социальные и инвестиционные налоговые вычеты. По словам Валерии Будник, главного налогового консультанта ООО "НДФЛка.ру", в первую группу входят расходы на лечение, обучение, спорт, благотворительность, страхование жизни и здоровья, взносы на негосударственную пенсию и на накопительную часть трудовой пенсии, на независимую оценку квалификации. Инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ) полагаются тем, кто использует индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) при условии, что ИИС открыт минимум три года.

Как получить налоговые льготы физическому и юридическому лицу

"Если право на льготу имеется, для ее получения нужно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию. В зависимости от того, какая именно преференция положена, необходимо представить документы, подтверждающие наличие права. По результатам рассмотрения заявления налогоплательщику сообщается о назначении льготы либо об отказе с указанием конкретных причин, — уточняет Сергей Гебель.

"Налоговые льготы для физических лиц в основном носят заявительный характер, поэтому предоставляются только после подачи заявления или налоговой декларации. Для оформления необходимо обратиться к своему работодателю или напрямую в налоговую инспекцию с приложением пакета документов, подтверждающих статус льготника. Компании при осуществлении определенного вида деятельности вправе автоматически применить налоговую льготу (например, работающие в сфере информационных технологий). Однако в ходе проверок налоговые органы вправе будут запросить документы, которые подтверждают право на такую преференцию. В некоторых случаях необходимо предварительно подать заявление или налоговую декларацию в налоговый орган для получения права на льготу (к примеру, получение налоговых вычетов по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков — участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений). В Госдуму внесли проекты о налоговых льготах для старателей

Необходимые документы

Пакет документов зависит от вида преференции, чаще всего это:

паспорт;

документ, подтверждающий налоговую льготу;

согласие на обработку персональных данных;

заявление.

Подача заявления на льготу по налогу

Оформление льготы возможно после предоставления соответствующего заявления и документов в налоговые органы.

Сделать это можно следующим образом:

через личный кабинет налогоплательщика;

посетив лично налоговую;

написав обращение в ФНС РФ;

в МФЦ, если у него есть соглашение о сотрудничестве с налоговой инспекцией.

"Для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность беззаявительного предоставления льгот. К ним относятся пенсионеры, инвалиды и люди предпенсионного возраста. Для этих групп граждан автоматически формируются налоговые льготы", — уточняет Ирина Смирнова.

Образец

Образец заявления можно скачать, например, на сайте налоговой службы. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Последние изменения

По словам Оксаны Федоровой, в течение всего срока мобилизации и вплоть до 28 числа третьего месяца после возвращения со службы налоговая инспекция не будет проверять ИП или общество, единственный учредитель которого призван на службу, а также не будет требовать от них уплаты налогов, взносов и иных обязательных платежей.

Кроме того, в 2023 году предусмотрено две программы льготного кредитования IT-отрасли:

аккредитованные IT-компании могут получить льготный кредит на проект по разработке и внедрению российских IT-решений. Размер кредита — от 5 млн до 10 млрд рублей, ставка — до 3%.

аккредитованные системообразующие IT-организации могут претендовать на субсидированный кредит на пополнение оборотных средств по ставке до 11% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млрд рублей.

Компании, которые оказывают туристические услуги, могут в течение всего 2023 года исчислять НДС в размере 0%.

"28 апреля этого года В.В. Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов. С 2024 года за обучение детей можно получить вычет со 110 тыс руб. Это до 14 300 руб на руки. По социальным налоговым вычетам (за обучение, лечение, спорт, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни) можно получить вычет до 150 тыс. руб. Это до 19 500 руб. на руки", — добавляет Мила Мельникова.