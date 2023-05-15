МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. Госдума упростила процедуру госзакупок

Документ, внесенный группой сенаторов, разработан в целях решения отдельных проблемных вопросов, выявленных в ходе анализа правоприменительной практики и затрагивающих особенности налогообложения международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР. На рассмотрение Думы его планируется вынести 18 мая.

Законопроект расширяет возможности МХК по выбору формы осуществления инвестиций для целей применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций. Сейчас МХК в течение трех лет после начала применения пониженных ставок налога обязана инвестировать не менее 300 миллионов рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур на территории того региона, где расположен САР, в котором она зарегистрирована.

Законопроект разрешает осуществлять такие инвестиции также в машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструмент и инвентарь, предназначенные для использования на таких объектах. При этом операции по передаче в региональную или муниципальную собственность имущества, созданного МХК для соблюдения требований об осуществлении инвестиций, освобождаются от НДС. МХК также будут вправе осуществлять добровольные денежные взносы и пожертвования организациям, учрежденных регионами для строительства или перевооружения объектов соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, до 2028 года продлевается срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории САР: в городах Калининграде и Владивостоке. А для международных компаний, зарегистрированных в САР в 2023 году, устанавливается двенадцатимесячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК.

Законопроект также освобождает контролирующее лицо иностранной организации, в порядке редомициляции которой в САР зарегистрирована международная компания, от ответственности за непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях в случае, если такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом признается фактически прекратившей свою деятельность (недействующим юридическим лицом).

Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению "в целях обеспечения сбалансированности интересов всех субъектов" РФ планирует дополнительно обсудить вопрос о возможности осуществления инвестиций в целях применения МХК пониженных ставок по налогу на прибыль не только на территории Калининградской области и Приморского края, но и на территории других регионов.