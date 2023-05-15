ООН, 15 мая — ПРАЙМ. Китай выступает за соблюдение баланса в исполнении обеих частей "продуктовой сделки" – как в части поставок украинского продовольствия, так и в том, что касается экспорта продуктов и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. США намерены ограничить внешние инвестиции в Китай

"Китай выступает в поддержку сбалансированного и эффективного исполнения черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", — сказал Чжан Цзюнь.

По его словам, Пекин также поддерживает ООН в том, какую роль организация играет в снятии препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

Ранее РФ неоднократно заявляла, что российская часть сделки не исполняется. В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.