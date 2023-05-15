ООН сообщила, что дискуссии по "продуктовой сделке" возобновятся на техническом уровне до 18 мая
ООН, 15 мая — ПРАЙМ. Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос, запланированы ли встречи до 18 мая, когда сделка истекает, Дюжаррик сказал: "Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся до 18 мая".
Он уточнил, что они ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни на техническом уровне.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://1prime.ru/News/20230515/840598659.html