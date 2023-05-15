ООН, 15 мая — ПРАЙМ. Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя

Отвечая на вопрос, запланированы ли встречи до 18 мая, когда сделка истекает, Дюжаррик сказал: "Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся до 18 мая".

Он уточнил, что они ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни на техническом уровне.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.