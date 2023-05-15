ПАРИЖ, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что рассматривает возможность "существенных инвестиций" Tesla во Франции в будущем, сообщил телеканал BFM Business. Французский депутат предупредил о последствиях банкротства компаний

"Сегодня я не будут делать никаких объявлений, но я впечатлен, насколько Эммануэль Макрон и французское правительство поддерживают производство. Я уверен, что в будущем Tesla может рассмотреть значительные инвестиции во Франции", — сообщил Маск журналистам после встречи с главой минфина Франции Брюно Ле Мэром.

Ле Мэр, в свою очередь, заявил, что "переговоры с Маском продолжатся", отметив при этом, что предпочитает сохранять конфиденциальность обсуждаемых вопросов.

Ранее в понедельник Макрон сообщил, что на встрече с американским предпринимателем Илоном Маском обсудил вопросы цифрового регулирования и прогресс в сфере электротранспорта.

В Версале в понедельник прошел форум Choose France, на который съехались более 200 представителей бизнеса, инвесторов и руководителей крупных компаний. Макрон сообщил, что объем инвестиций, заявленных на форуме, составил рекордные 13 миллиардов евро.