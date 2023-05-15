ФНС не подтвердила новости об аресте счетов компаний, связанных с Юдашкиным
ФНС не подтвердила заморозку в действующих компаниях, связанных с Юдашкиным
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов "на миллионы рублей". Позднее РИА Новости в пресс-службе Дома моды сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме.
Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
https://1prime.ru/News/20230515/840599068.html
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