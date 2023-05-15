МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Дом моды Валентина Юдашкина опроверг сообщения об аресте счетов

"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов "на миллионы рублей". Позднее РИА Новости в пресс-службе Дома моды сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме.

Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.