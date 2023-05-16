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2023
https://1prime.ru/News/20230516/840603522.html
Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 2,1 миллиарда рублей
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 15 мая составил 2,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора... ПРАЙМ, 16.05.2023
новости, россия, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 15 мая составил 2,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Запланированный объем продажи валюты в период с 10 мая по 6 июня составляет 40,4 миллиарда рублей, примерно по 2 миллиарда рублей в день.