МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, завершила их продажу за 100 миллионов евро, говорится в сообщении компании. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

"В отношении соглашения… о продаже бизнеса AmRest KFC в России, компания сообщает, что после выполнения предварительных условий, которым она подлежала, сделка была закрыта… Окончательная сумма сделки, которая уже полностью получена AmRest, составила 100 миллионов евро", — сообщила компания.

По оценкам AmRest, прибыль компании после налогообложения в результате сделки может составить около 4 миллионов евро. Компания добавила, что таким образом она навсегда прекращает всю деятельность и корпоративное присутствие в России.

В конце февраля стало известно, что польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", вместо "Альмира".

В начале декабря AmRest сообщала, что планирует продать 215 ресторанов KFC в РФ российской компании "Альмира" и рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля ФАС согласовала компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC.

В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.