МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Представители Евросоюза продолжат обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций, но "света в конце туннеля еще нет", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые рестрикции сконцентрируется на противодействии обходу уже действующих мер. По ее словам, страны Евросоюза могут запретить эскпортировать некоторые товары в третьи государства, если их подозревают в обходе ограничений. При этом в ЕС не раз отмечали, что не хотят использовать экстерриториальные санкции.

Дискуссии по поводу 11-го пакета санкций против России продолжатся в ходе сегодняшней встречи представителей ЕС, но четыре дипломата заявили, что света в конце туннеля еще нет", — пишет газета. По ее данным, Германия недовольна предложением Брюсселя по санкциям против третьих стран, которые "помогают" обходить ограничения. Берлин полагает, что в черные списки нужно вносить компании, а не государства. Кроме того, выявить суда, которые "обходят" антироссийские ограничения, будет сложно..