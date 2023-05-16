СМИ: Евросоюз пока не видит "света в конце туннеля" по новым санкциям
Politico: ЕС продолжает работать над новыми санкциями, но света в конце туннеля еще нет
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Представители Евросоюза продолжат обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций, но "света в конце туннеля еще нет", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые рестрикции сконцентрируется на противодействии обходу уже действующих мер. По ее словам, страны Евросоюза могут запретить эскпортировать некоторые товары в третьи государства, если их подозревают в обходе ограничений. При этом в ЕС не раз отмечали, что не хотят использовать экстерриториальные санкции.
Дискуссии по поводу 11-го пакета санкций против России продолжатся в ходе сегодняшней встречи представителей ЕС, но четыре дипломата заявили, что света в конце туннеля еще нет", — пишет газета. По ее данным, Германия недовольна предложением Брюсселя по санкциям против третьих стран, которые "помогают" обходить ограничения. Берлин полагает, что в черные списки нужно вносить компании, а не государства. Кроме того, выявить суда, которые "обходят" антироссийские ограничения, будет сложно..
"Дипломаты ЕС подчеркнули, что договоренность (о санкциях) вряд ли будет достигнута до саммита G7 на этой неделе или даже до совета глав МИД ЕС на следующей неделе, и говорят, что разрабатывается новый проект текста", — добавляется в статье.
https://1prime.ru/News/20230516/840604242.html
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