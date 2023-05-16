МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) теперь предлагает рассматривать альтернативные меры против третьих стран, прежде чем вводить санкции за содействие обходу ограничений против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Боррель рассказал о возможности введения санкций против китайских компаний

Отмечается, что ЕК обновила свое предложение по санкциям.

"По сравнению с первоначальным предложением новый проект усложнит введение санкций против третьих стран… Прежде чем предложить добавить в (черный) список любую третью страну,…следует рассмотреть альтернативные меры, такие, как индивидуальные ограничения", — говорится в сообщении агентства.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.