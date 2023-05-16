СМИ: ЕК предложила альтернативные меры против третьих стран до санкций
Reuters: ЕК предложила вводить альтернативные меры против третьих стран до санкций
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) теперь предлагает рассматривать альтернативные меры против третьих стран, прежде чем вводить санкции за содействие обходу ограничений против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Отмечается, что ЕК обновила свое предложение по санкциям.
"По сравнению с первоначальным предложением новый проект усложнит введение санкций против третьих стран… Прежде чем предложить добавить в (черный) список любую третью страну,…следует рассмотреть альтернативные меры, такие, как индивидуальные ограничения", — говорится в сообщении агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/News/20230516/840609049.html
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