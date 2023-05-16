МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства. РБК: власти решили взяться за серые зарплаты

"Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", — говорится в сообщении.

Так, например, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по заработной плате, а компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку заработная плата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе.