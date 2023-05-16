МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ установил фиксированную ставку таможенных сборов на ряд электронных изделий для юрлиц, она составит 30 тысяч рублей, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. ФТС России задумалась о полном отказе от таможенных деклараций

Ранее ставка была плавающая и зависела от объёма партии.

"Размер ставки составит фиксированные 30 тыс. рублей — при этом сумма не будет зависеть от объема партии. По анализу статистики за последний год, средний размер партии электронных изделий достигает почти 5 000 единиц", — прокомментировали постановление в Минпромторге РФ.

"В этой связи изменение конечной стоимости товаров электроники не прогнозируется", — добавили в министерстве. Там отметили, что решение направлено на обеспечение более сбалансированной таможенно-тарифной политики — в независимости от числа привезенных товаров сумма таможенного сбора останется не выше 30 000 рублей.

Как следует из постановления правительства, в перечень товаров, в отношении которых таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, устанавливается по ставке 30 тысяч рублей, вошли в том числе смартфоны, прочие телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи, базовые станции, микрофоны и подставки под них, кинокамеры и кинопроекторы.

"Все средства от таможенных сборов будут направлены на развитие российской электроники, научные разработки и создание собственных конкурентоспособных продуктов", — добавили в Минпромторге.