МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД назвали причины из-за которых может прекратиться "зерновая сделка"

"Самое главное — не предвосхищая события — я вам могу сказать, что все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Еще раз — давайте дадим возможность нашим экспертам доработать", — сказала она в эфире телеканала "Звезда".

По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.