МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Гипотетические рассуждения неуместны в перспективах продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До окончания срока действия зерновой сделки остается не более суток

"Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", — объяснил чиновник.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, соблюдение интересов Москвы лежит в основе принятия решения Россией решения о зерновой сделки. Она подчеркнула, что Москва не будет отходить от своих позиций.

Сделку заключили 22 июля прошлого года Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Москвапродлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.