МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников. Небензя рассказал о судьбе "продуктовой сделки"

Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении.

"Сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлена, Россия согласна пока остаться в соглашении", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что объявление ожидается в среду.