СМИ сообщили о возможном продлении "продуктовой сделки"
Bloomberg: "продуктовая сделка" может быть продлена, а Россия может остаться ее участником
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников.
Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении.
"Сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлена, Россия согласна пока остаться в соглашении", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что объявление ожидается в среду.
https://1prime.ru/News/20230517/840617064.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.