МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект, обязывающий производителей утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Абрамченко высказалась об электромобилях и их утилизации

В ходе совещания Путина с кабмином вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что важно обеспечить вхождение соответствующего закона в силу с 1 января 2024 года.

"Подход, что называется, к снаряду, уже давно начался, с 2014 года. Ничего неожиданного для участников этого процесса нет, все должны быть к этому готовы. Поэтому нет оснований перекладывать, согласен абсолютно", — сказал Путин на совещании с кабмином.

Он отметил, что по этому направлению была проведена большая работа.

РОП (расширенная ответственность производителя) — обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.

Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили и затем несколько раз переносили. В мае этого года законопроект, устанавливающий такую норму, был внесен в Госдуму.

Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможность сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 — 75%, с 2027 года — 100%.

Ответственность также понесут импортеры — при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров.

Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты – чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье.

Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.