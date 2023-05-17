МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Переговоры по "зерновой сделке" продолжаются онлайн, решение может быть принято в среду, сообщил источник РИА Новости в Стамбуле. ООН сообщила о возобновлении дискуссий по "продуктовой сделке"

Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке

"Они (переговоры) сейчас продолжаются. Ничего не исключается, возможно, будет объявлено",- сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, может ли в среду быть объявлено решение по срокам действия зерновой сделки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.