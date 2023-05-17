Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов России
Путин заявил, что Севморпуть стал одним из стратегических приоритетов России
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Северный морской путь (СМП) — один из стратегических приоритетов России, поэтому не стоит на нем экономить, исходя из текущей конъюнктуры.
"Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", — сказал он на совещании с членами правительства.
"Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", — добавил Путин.
https://1prime.ru/News/20230517/840617412.html
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