МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Северный морской путь (СМП) — один из стратегических приоритетов России, поэтому не стоит на нем экономить, исходя из текущей конъюнктуры. "Росатом" рассчитывает на данные со спутников КНР для судоходства на СМП

"Да, у нас есть, а они всегда есть, всегда были определенные вопросы, которые нужно в сфере финансов решать, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути – это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", — сказал он на совещании с членами правительства.

"Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", — добавил Путин.