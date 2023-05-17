МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один крупный проект по развитию Арктики, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Грузоперевозки по СМП достигли целевого объема, заявил "Росатом"

"Несмотря на санкции, в том числе ограничения, связанные с поставками оборудования, ни один из крупных проектов в Арктике не остановил реализацию. Совместно с "Новатэком", "Норникелем", "Роснефтью", другими компаниями продолжаем реализацию масштабных проектов, важных как для экономики России, так и имеющих ключевое влияние на глобальные рынки", — сказал Лихачев в среду на совещании, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин с членами правительства РФ.

Все целевые показатели 2022 года по развитию СМП были выполнены, подчеркнул Лихачев.

"Совместно с "Новатэком" мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики, и особенное значение имеющее для экономики нашей страны", — добавил Лихачев.

Кроме того, по словам Лихачева, "Росатом" прорабатывает с российскими компаниями возможность переброски морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Северный морской путь.

"Хотел бы отметить, что эмбарго, введенное европейскими странами на поставку российской нефти, российских нефтепродуктов, стало не только вызовом, но и открыло новое окно возможностей для появления дополнительной грузовой базы на СМП. Сейчас мы совместно с российским компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП как на самый безопасный и привлекательный маршрут", — сказал он.

По данным главы "Росатома", грузопоток по СМП в 2023 году должен составить 36 миллионов тонн.

В 2022 году этот показатель составил 34 миллиона тонн, на 2 миллиона тонн выше плана.

"В этом году у нас еще выше плановые показатели — 36 миллионов тонн", — сказал Лихачев.

"Росатом" отвечает за развитие инфраструктуры Северного морского пути.