Шольц: Германия ищет прагматичные меры против обхода антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Шольц: Германия ищет прагматичные меры против обхода антироссийских санкций
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БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Германия ищет прагматичные меры, направленные против обхода антироссийских санкций "без больших изменений в системе", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы должны что-то предпринять, что сделает обход (санкций) сложнее… И мы пытаемся добиться хорошего дальнейшего прагматичного развития. Также похоже, что мы договоримся о том, как именно это можно сделать без каких-либо больших изменений в системе", — так он ответил на вопрос об идее ввести полный запрет на экспорт из России.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом и ряд других стран Запада рассматривают возможность таких ограничений. Авторы идеи предложили полностью запретить ввоз в Россию, при этом формируя списки исключений.
https://1prime.ru/News/20230517/840617680.html
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