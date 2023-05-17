БЕРЛИН, 17 мая — ПРАЙМ. Германия ищет прагматичные меры, направленные против обхода антироссийских санкций "без больших изменений в системе", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. СМИ: Евросоюз предложил сделать исключения из санкций против России

"Мы должны что-то предпринять, что сделает обход (санкций) сложнее… И мы пытаемся добиться хорошего дальнейшего прагматичного развития. Также похоже, что мы договоримся о том, как именно это можно сделать без каких-либо больших изменений в системе", — так он ответил на вопрос об идее ввести полный запрет на экспорт из России.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом и ряд других стран Запада рассматривают возможность таких ограничений. Авторы идеи предложили полностью запретить ввоз в Россию, при этом формируя списки исключений.