МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Посольство РФ в Хельсински сообщило, что финские диппредставительства ограничены в банковском обслуживании по принципу взаимности. Финляндия увеличила импорт энергоносителей на 86 процентов в 2022 году

Москва неоднократно предупреждала МИД Финляндии о возможности ответных мер в связи с ограничением в банковском обслуживании дипмиссии, сообщило посольство.

Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России.

"В данном случае речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствие с положением, в котором с осени прошлого года находится российское посольство в Финляндии. Нам оставлена возможность пользоваться лишь одним банком "Нордеа", при этом для перевода любых средств на счет посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое к тому же взимается фактически "запретительная" комиссия в 5 тысяч евро независимо от суммы перевода", — отметили в российском посольстве.

"Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры", — указали в дипмиссии России.

Сейчас финское посольство в России находится в идентичной ситуации с российским в Финляндии.

"Сейчас на основании принципа взаимности финскому посольству, насколько мы понимаем, предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции 1961 г. Так что, как говорится, "мяч на финской стороне", — добавили российские дипломаты.