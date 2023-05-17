МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая сделка" продлевается еще на 2 месяца. МИД обозначил позицию России по вопросу продолжения "зерновой сделки"

Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения "сделки", заверил он.

"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", — заявил Эрдоган в обращении к депутатам правящей Партии справедливости и развития.

"Мы будем прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения", — отметил президент Турции.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции. По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.

Эрдоган также поблагодарил президента РФ Владимира Путина в инициативах Турции по "зерновой сделке".

"Выражаю благодарность президенту России, дорогому Владимиру Путину за искреннюю поддержку наших инициатив и усилий. Также выражаю благодарность президенту Украины Зеленскому за плодотворное сотрудничество, генсеку ООН господину Гутеррешу за вклад в процесс", — сказал он.

Также турецкий лидер заявил, что Анкара получила гарантии от "российских друзей" по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

"Наши российские друзья сообщили, что препятствий для эвакуации турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия не будет. Мы благодарны за это", — заявил он.

Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, суда не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.