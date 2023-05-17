МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Негативные настроения среди покупателей в Польше обостряются, хотя рост инфляции стал несколько снижаться, констатирует издание Rzeczpospolita. СМИ: сбережения поляков растаяли

Большая часть поляков переживает из-за роста цен, пытаясь подсчитать, хватит ли им денег на самое необходимое для жизни.

Хотя политики и заявляют, что худшее для жителей страны уже позади, покупателей такой оптимизм не убеждает. Как пишет издание со ссылкой на исследование компании EY, 90 процентов жителей Польши очень осторожно расходует деньги: каждый второй — сокращает траты на одежду и косметику, еще 35 процентов смотрит в будущее с тревогой.

Каждый второй покупатель может себе позволить только покупки первой необходимости. Девять из десяти переключились на магазины с самыми дешевыми товарами, это касается и продуктов, и других групп товаров.

"Ухудшение настроений среди потребителей влияет на изменения в покупательских предпочтениях поляков. Мы покупаем более осознанно, охотимся за акциями, экономим на товарах, которые не являются предметами первой необходимости, при этом мы все чаще предпочитаем экономию удобству", — прокомментировал результаты опроса эксперт по торговле и потребительским товарам Гжегож Пшитула.

Производители уже ощутили последствия экономии на себе: сильнее всего сократились продажи одежды и обуви, также в упадке находится индустрия красоты и косметики.

При этом сократить расходы на производство, чтобы понизить розничные цены, компании не могут. Ситуация будет только ухудшаться, заключило издание.