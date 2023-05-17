МИД подтвердил продление "зерновой сделки" на два месяца
МИД подтвердил, что "зерновая сделка" продлена на два месяца
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", — сказала Захарова на брифинге.
"Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", — отметила она.
https://1prime.ru/News/20230517/840620314.html
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