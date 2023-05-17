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2023
https://1prime.ru/News/20230517/840621527.html
Гутерреш приветствовал продление "продуктовой сделки"
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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы. "Я... ПРАЙМ, 17.05.2023
новости, оон, антониу гутерреш, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ООН, 17 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы.
"Я приветствую это решение. Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать", — сказал Гутерреш.
"Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", — подчеркнул он.