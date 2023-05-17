ООН, 17 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что надеется на достижение договоренности об улучшении, расширении и дальнейшем продлении черноморской зерновой инициативы. МИД подтвердил продление "зерновой сделки" на два месяца

"Я приветствую это решение. Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать", — сказал Гутерреш.

"Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран", — подчеркнул он.