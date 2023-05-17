ЖЕНЕВА, 17 мая — ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, говорится в заявлении главы организации Мирьяны Сполярич. Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней.

"Крайне важно, чтобы были приложены все усилия для достижения соглашений, которые позволят экспортировать зерно из России и Украины, на которое полагаются миллионы людей во всем мире", — сказано в документе.

Сполярич добавила, что за прошедший год цены на сырьевые товары выросли на 99% в Южном Судане, на 88% в Сирии, на 80% в Судане, на 62% в Эфиопии и на 54% в Мьянме. "Продление "зерновой сделки" — это спасательный круг для семей во всем мире, которые уже борются с продолжающейся инфляцией, нехваткой продовольствия и финансовой нестабильностью. Это особенно актуально для сообществ, затронутых вооруженным конфликтом и насилием", — считает президент МККК.

Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.