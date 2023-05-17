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2023-05-17T20:04:15+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230517/840621961.html
Вершинин обсудил с послом Турции координацию шагов в рамках зерновой сделки
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ВЕРШИНИН ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В РФ КООРДИНАЦИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ В РАМКАХ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕМОРАНДУМА РФ-ООН — МИД Новость дополняется ПРАЙМ, 17.05.2023
новости, россия, турция, сергей вершинин, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕРШИНИН ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В РФ КООРДИНАЦИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ В РАМКАХ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕМОРАНДУМА РФ-ООН — МИД
Новость дополняется