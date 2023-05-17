ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки — это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Генсек ООН А. Гутерреш

Гутерреш приветствовал продление "продуктовой сделки"

"Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", — сказал он журналистам.