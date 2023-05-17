ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки — это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Гутерреш приветствовал продление "продуктовой сделки"

"Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", — сказал он журналистам.