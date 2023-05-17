Белый дом прокомментировал продление "зерновой сделки"
Белый дом заявил, что мир "заслуживает определенности относительно перспектив "зерновой сделки"
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки — это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", — сказал он журналистам.
https://1prime.ru/News/20230517/840622308.html
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