МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС. Венгрия назвала условие для разблокировки транша помощи ЕС Киеву

Согласно агентству, Боррель предложил правительствам блока больше средств вложить в так называемый "Европейский фонд мира", который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Согласно высокопоставленному должностному лицу ЕС, в фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба Евросоюза хочет быть уверена, что средств будет достаточно для обеспечения военной помощи как Украине, так и другим странам.

Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.