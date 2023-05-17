ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американский сенатор Тед Круз сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между ними. В США задержали россиянина за обход санкций, пишет СМИ

"Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта,… который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений", — сказал Круз, выступая в институте Хадсона.

Он предложил ввести санкции против "банков, самолетов и морских судов", которые РФ и Иран используют для поддержки российской военной спецоперации на Украине. Законопроект, по словам Круза, также заморозит иранские активы на миллиарды долларов и обяжет президента США Джо Байдена использовать их для компенсаций Украине и выплат "американским жертвам иранской агрессии".

Представитель Белого дома Джон Кирби на этой неделе сообщил, что США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном.