Американский сенатор предложил сорвать сближение России и Ирана санкциями
Американский сенатор Круз сообщил о работе над ужесточением санкций против России и Ирана
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Американский сенатор Тед Круз сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между ними.
"Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта,… который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений", — сказал Круз, выступая в институте Хадсона.
Он предложил ввести санкции против "банков, самолетов и морских судов", которые РФ и Иран используют для поддержки российской военной спецоперации на Украине. Законопроект, по словам Круза, также заморозит иранские активы на миллиарды долларов и обяжет президента США Джо Байдена использовать их для компенсаций Украине и выплат "американским жертвам иранской агрессии".
Представитель Белого дома Джон Кирби на этой неделе сообщил, что США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном.
https://1prime.ru/News/20230517/840622506.html
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