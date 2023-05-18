Глава парламента Константинов назвал назвал ЧП с поездом "проделками украинской команды"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Сход вагонов с зерном в районе Севастополя является "проделками украинской террористической команды", заявил телеканалу "Россия 24" глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что между станциями Чистенькое и Почтовое с железной дороги сошли вагоны с зерном, пострадавших нет. Как уточнял глава Минтранса региона Николай Лукашенко, предварительно, сошло восемь вагонов, движение возобновят вечером. В ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) подчеркивали, что ЧП произошло в результате вмешательства третьих лиц.
"Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", — сказал константинов.
Он добавил, что крымские власти поставили задачу восстановить движение в течение суток.
https://1prime.ru/News/20230518/840627338.html