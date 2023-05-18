СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Сход вагонов с зерном в районе Севастополя является "проделками украинской террористической команды", заявил телеканалу "Россия 24" глава регионального парламента Владимир Константинов. На Крымском мосту возобновили движение

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что между станциями Чистенькое и Почтовое с железной дороги сошли вагоны с зерном, пострадавших нет. Как уточнял глава Минтранса региона Николай Лукашенко, предварительно, сошло восемь вагонов, движение возобновят вечером. В ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) подчеркивали, что ЧП произошло в результате вмешательства третьих лиц.

"Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане", — сказал константинов.

Он добавил, что крымские власти поставили задачу восстановить движение в течение суток.