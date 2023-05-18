Дуров ответил на обвинения в уязвимости в Telegram
Дуров объяснил, что в Telegram нет уязвимости, позволяющей получить доступ к камере Mac
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В Telegram нет уязвимости, которая позволяла бы через него получить доступ к камере и микрофону на Apple Mac, заявил основатель компании Павел Дуров.
На этой неделе один из пользователей Twitter указал на "дыру" в мессенджере, которая дает доступ к этим двум устройствам на продукции Apple. Проблему выявил инженер Google в феврале, однако ее до сих пор не устранили.
"Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", — ответили ему в официальном аккаунте Telegram.
Как пояснил основатель Telegram, никакой уязвимости не было.
"Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", — добавил Дуров.
https://1prime.ru/News/20230518/840627988.html
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