2023-05-18T13:01:50+03:00
2023-05-18T13:02:07+03:00
2023-05-18T13:01:50+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230518/840628441.html
Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишет СМИ
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" намерены ввести санкции против российских алмазов, сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники. "Страны G7 планируют... ПРАЙМ, 18.05.2023
новости, санкции, россия, алмазы
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198875.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198875.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198872.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198869.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83319/88/833198869.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230518/840625929.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" намерены ввести санкции против российских алмазов, сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники.
"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", — говорится в публикации в Twitter.
Ранее источник в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе считают важным отслеживать российские драгоценные камни на мировых рынках, а затем уже вводить новые рестрикции.
Встреча стран "Большой семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.