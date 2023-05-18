МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" намерены ввести санкции против российских алмазов, сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники. Минфин США нанял "специалистов по санкциям", пишет СМИ

"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", — говорится в публикации в Twitter.

Ранее источник в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе считают важным отслеживать российские драгоценные камни на мировых рынках, а затем уже вводить новые рестрикции.

Встреча стран "Большой семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.