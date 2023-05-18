МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия ждет от Чехии официальное уведомление и будет принимать меры для защиты российских представительств в республике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

Ранее чешский премьер Петр Фиала подтвердил, что власти страны отменили решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости. Теперь Прага требует от Москвы оплатить аренду участков.

"Отфиксировали решение правительства Чешской Республики от 17 мая об отмене нескольких правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд наших загранпредставительств. Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия не раз предлагала провести консультации по вопросу, но Прага предпочла об этом забыть.

"Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов", — сказала дипломат.