МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ в режиме видеоконференции поручил Приамурью развивать перспективное направление поставок сои в Китай. Возобновляется перевозка пассажиров теплоходами между Приамурьем и Китаем

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в 2022 году регион получил рекордный урожай по этой культуре — миллион 560 тысяч тонн, в этом году планируется миллион 710 тысяч тонн (рост на десять процентов за год). Он подчеркнул, что задача региона — переработка сои. Также Орлов напомнил о важности решения установить вывозных пошлин на сою.

"Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои, я уверен, что мы покажем здесь в течение нескольких лет результат", — сказал губернатор.

Путин в свою очередь отметил, что в КНР рядом с Приамурьем находится огромный рынок по сое.

"У вас рядом огромный рынок по сое, просто колоссальный, и наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим, и принимать готовы очень большое количество, надо просто развивать, раскачивать", — добавил он, назвав это направление выгодным и перспективным.

"С удовольствием будут брать любой объем, который мы произведем. Это ещё и выгодно, потому что транспортное плечо совсем ничего почти не стоит. Просто выгодно для наших партнёров, поэтому и для нас выгодно, надо быстрее раскручивать, эффективно работать", — отметил он.

Губернатор пообещал дать результаты уже в этом году.