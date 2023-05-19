Право на получение страховой пенсии по старости возникает у граждан России при соблюдении ряда условий. Какой пенсионный возраст установлен для мужчин и женщин в 2023 году, сколько лет стажа необходимо иметь, как рассчитать пенсию с учетом величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), можно ли увеличить размер выплат — в материале агентства "Прайм". Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Пенсия по старости-2023

Пенсия по старости — ежемесячная денежная выплата, которую назначают гражданам по достижении определенного возраста, при наличии достаточного трудового стажа и баллов, накопленных за время официальной трудовой деятельности.

Из чего состоит

С 2015 года действует новая пенсионная формула, согласно которой страховая пенсия по старости складывается из трех составляющих: фиксированной выплаты, страховой пенсии и накопительной пенсии.

Страховая часть

Страховая пенсия формируется из ежемесячных отчислений работодателей за каждого работника в Социальный фонд России (ранее — в ПФР). Итоговый размер зависит от стажа, официальной заработной платы и возраста выхода на пенсию.

Фиксированная часть

Фиксированная выплата к пенсии — минимальная сумма, гарантированная государством. Ее размер зависит от возраста, количества иждивенцев, группы инвалидности и места жительства. Так, в 2023 году фиксированная выплата для подавляющей части пенсионеров установлена в размере 7567 рублей.

Екатерина Туслякова, юрист Европейской Юридической Службы дополняет, что для некоторых категорий граждан размер фиксированной надбавки подлежит увеличению, в частности для лиц:

достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, она увеличивается на 100 процентов.

имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величины фиксированной выплаты.

проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, при страховом стаже не менее 25 лет у мужчин и 20 у женщин повышение составляет 50 процентов от суммы фиксированной выплаты.

проработавших не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 женщин, подлежит увеличению на 30 процентов от фиксированной суммы.

Накопительная часть

"Накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных из взносов работодателей и дохода от их инвестирования, — комментирует Александр Жалнин, эксперт-юрист гражданской практики консалтинговой группы "Гебель и партнеры". — С 2014 года действует мораторий и все страховые взносы идут в счет страховой части пенсии, поэтому сегодня накопительная пенсия ни у кого не формируется. Однако накопления граждан 1967 года рождения и моложе, если ранее они делали соответствующий выбор, никуда не исчезли и эти деньги составят прибавку к страховой пенсии". Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и на что влияет

"Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это условный параметр, отражающий пенсионные права гражданина на страховую пенсию, рассчитанный исходя из размера страховых взносов, продолжительности страхового стажа, а также отказа лица на определенный период от получения страховой пенсии", — поясняет Александр Жалнин.

Какой должен быть и от чего зависит ИПК

По общему правилу в 2023 году страховая пенсия по старости назначается при 14 годах страхового стажа и величине ИПК не ниже 25,8.

Эксперт уточняет, что размер индивидуального пенсионного коэффициента напрямую зависит от суммы взносов, уплаченных в Социальный фонд России. В свою очередь сумма взносов определяется размером официального налогооблагаемого заработка. При этом количество баллов, которое можно накопить в течение одного года ограничено и в 2023 году максимальное значение ИПК составляет 10.

Стоимость одного балла

В 2023 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 123,77 рубля. Александр Жалнин говорит, что его ежегодная индексация временно приостановлена до 2025 года, но в то же время правительству РФ предоставлено право по принятию решения о дополнительном увеличении такой стоимости.

Премиальные коэффициенты

В случае если гражданин обратится за выплатой не по достижении пенсионного возраста, а позже, то при расчете к его выплатам применяются коэффициенты повышения баллов и фиксированной выплаты. И чем позже срок обращения за пенсией, тем выше размер премиальных коэффициентов.

Как рассчитывается

Екатерина Туслякова поясняет, что размер ИПК рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера при назначении пенсии и отдельно за период до 2015 года и с 2015 года. "Размер ИПК, исчисляемый за период до 2015 года зависит от размера страхового стажа за указанный период, заработной платы до 2002 года, а также размера страховых взносов, поступивших на индивидуальный лицевой счет за период с 2002 г. по 31 декабря 2014 года. Дополнительно ИПК до 2015 года увеличивается в связи с наличием страхового стажа до 1990 года", — говорит юрист. Размер ИПК за период с 2015 года зависит от размера страховых взносов, поступивших на индивидуальный лицевой счет пенсионера от работодателя или от самого пенсионера в период осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва поясняет, что в формуле расчета страховой пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент напрямую влияет на итоговой размер: стоимость одного коэффициента по состоянию на тот день, с которого оформляется страховая пенсия, умножается на индивидуальный пенсионный коэффициент.

Расчет индивидуального пенсионного коэффициента определяется по формуле

ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП.

ИПКс означает суммарный коэффициент по старым нормам законодательства (за периоды до 2015 года)

ИПКн — суммарный пенсионный коэффициент по нормам реформированного законодательства (за период с 2015 года и позже).

КвСП означает коэффициент повышения и здесь учитывается период, когда физическое лицо приобрело право на пенсию, но не получало ее. К таким случаям, например, относится, когда гражданин по достижении возраста оформил пенсию позже, чем у него возникло на нее право, или когда человек отказывался от получения пенсии по каким-либо причинам, а потом восстановил выплаты.

Анастасия Хрусталёва добавляет, что устанавливаются и максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, начиная с 2021 года и действующие по текущий момент:

10 — для лиц, по которым не производится отчисление на накопительную пенсию;

6,25 — для тех, на которых перечисляются взносы на накопительную пенсию.

"Нестраховые периоды, к которым относятся время ухода за ребенком, служба в армии, возможно включать в страховой стаж или исчислять их в ИПК. Размер коэффициента за каждый год службы в армии составляет 1,8. Период осуществления ухода за первым ребенком "оценивается" в 1,8 за каждый полный год, за вторым — 3,6, за третьим — 5,4", — говорит Екатерина Туслякова.

Эксперт дополняет, что если нестраховые периоды приходятся на время до 2002 года, то чаще всего их выгодно включать в страховой стаж. Если же такие периоды были после 2002 года или если осуществлявший уход за ребенком родитель не был трудоустроен, а также если уход осуществлялся за тремя и более детьми, то эти периоды может быть выгоднее исчислять в ИПК. Экономист перечислил малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

Условия, минимальные стаж и баллы для получения пенсии по старости

Для возникновения права на получение страховой пенсии по старости необходимо, чтобы одновременно соблюдался ряд условий:

достижение пенсионного возраста (с 2023 года по 2028 год действует правило увеличения пенсионного, поэтому в 2023 году пенсионеров по возрасту не будет. Выйти на заслуженный отдых смогут только те, кто имеет право на досрочное назначение выплат по условиям пенсионного законодательства по достижении);

наличие необходимого страхового стажа (в 2023 году с учетом пенсионной реформы 2019 года он должен составлять 14 лет);

наличие определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, пенсионные баллы): в 2023 году не ниже 25,8.

Как узнать свой стаж, баллы и пенсионные накопления

Информация обо всех пенсионных правах и накоплениях хранится на лицевых счетах граждан в Социальном фонде России. Чтобы узнать о стаже, перечисленных взносах, пенсионных накоплениях и коэффициентах нужно получить выписку из лицевого счета. Сделать это, по словам Александра Жалнина, можно несколькими способами:

В личном кабинете на "Госуслугах", либо через специальную отдельную услугу. Выписка отобразится в профиле сразу или в течение этого же дня.

На официальном сайте Социального фонда России в разделе «Индивидуальный лицевой счет». Оформленная выписка появится в истории обращений откуда ее можно будет скачать или отправить себе на электронную почту.

Также получить выписку можно в территориальном отделении Социального фонда России, либо по предварительной записи через МФЦ.

"В случае передачи пенсионных накоплений гражданина в негосударственный пенсионный фонд, в личном кабинете на официальном сайте СФР будет отображено, где именно находятся средства. Для получения всей необходимой информации нужно обращаться напрямую в выбранный НПФ", — уточняет юрист.

Нужно иметь в виду, что в выписке могут отсутствовать сведения за текущий год, поскольку информация передается по результатам года.

Как рассчитать размер пенсии по старости

Расчет страховой пенсии производится по нормам, указанным в ст.15 федерального закона "О страховых пенсиях", ст.30 закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии онлайн-калькулятором пенсии на сайте СФР. Для расчета потребуются данные о зарплате, периодах работы в течение жизни и показатели актуальные на 2023 год:

фиксированная выплата — 7567,33 рубля;

стоимость одного пенсионного коэффициента — 123,77 рубля;

максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами — 127 400 рублей в месяц.

С 2023 года действует единая предельная величина облагаемой базы для расчета взносов — 1 917 000 рублей (постановление Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143).

Пример

Формула для расчета пенсии:

СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ)

СП — размер страховой пенсии по старости;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента на день назначения страховой пенсии по старости;

ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии;

КвФВ — коэффициент повышения ФВ при отсрочке назначения выплаты.

Например, гражданин М. достиг в 1-ом полугодии 2022-го возраста 61,5 года и получил право выхода на пенсию, но обращаться за назначением не стал. Через год, в 2023-м решил пойти на пенсию, имея 60 ИПК и КвФВ 1,056.

60(ИПК)Х123,77(СПК)+(7567,33(ФВ)Х1,056(КвФВ)) = 15 417,10

Таким образом, его пенсия составит 15 417,10 рубля.

Как увеличить пенсию

В случае, когда пенсионных баллов не хватает, можно добровольно вступить в правоотношения по ОПС и уплачивать взносы в счет будущей пенсии. Для этого, по словам Александра Жалнина, нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд России и не позднее 31 декабря текущего календарного года уплатить страховые взносы. Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

"Размер взносов в пределах установленных минимального и максимального значений можно выбрать самостоятельно. В свою очередь эти пределы зависят от того, сколько времени в течение года лицо было плательщиком взносов и чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав можно формировать", — поясняет эксперт.

Минимальная сумма страховых взносов для уплаты за период с 1 января по 31 декабря 2023 года составляет 42,8 тысяч рублей, а максимальная 343 тысячи.

Перечислять добровольные взносы на ОПС можно и за другое лицо, за которое страховые взносы не уплачиваются страхователем.

Также, по словам Александра Жалнина, поднять размер будущей пенсии можно путем увеличения своего текущего дохода. Чтобы накопить за год максимальное количество ИПК, нужно заработать 1 917 000 рублей или около 160 тысяч рублей в месяц. Страховые взносы с выплат такого или большего размера позволят набрать максимальное количество пенсионных баллов.