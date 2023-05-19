МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Международный консорциум с участием семи стран создается для развития транспортного коридора "Север-Юг", юридическая структура для него уже регистрируется, заявил РИА Новости в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum" вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин призвал пересмотреть требования к перевозкам по МТК "Север — Юг"

"Мы создаем консорциум, идет процесс регистрации его юридической структуры. Проект интересен всем: логистическим компаниям, странам — все будут привлекать деньги. Финансовый механизм просчитан. В консорциуме семь сторон, люди посмотрели транспортные коридоры, трассировки утверждены", — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что России "нужен коридор на юг, на страны Ближнего Востока и на Индийский океан". При создании этого коридора планируется увязать грузоперевозки по автодорогам и железнодорожным путям через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, а также интегрировать в транспортный коридор сообщение с Ираном и Индией через порты в Каспийском море и через железнодорожные пути, огибающие Каспийское море с двух сторон.

"Нужно понимать, что это будет не одна дорога, на которой сконцентрируются все грузы, а сеть железнодорожных и транспортных путей. Где-то понадобится расширение существующих дорог, где-то — их взаимная увязка. Важный вопрос – создание дешевой перевалки грузов. Интерес к этому проекту колоссальный, сегодня на обсуждении коридора "Север-Юг" присутствовали интересанты на уровне министров или премьеров стран. В итоге, по нашим расчетам, по объемам грузопотока транспортный коридор будет сопоставим с Суэцким каналом и достигнет показателя в 100 миллионов тонн в год. На первом этапе рассчитываем на 15-30 миллионов тонн", — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что для реализации проектов в рамках консорциума, скорее всего, понадобится привлечение банковского финансирования.