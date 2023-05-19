МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет расти опережающими темпами, заявила на коллегии Минтруда российский вице-премьер Татьяна Голикова. Размер автомобильных штрафов предложили привязать к МРОТ

"Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства, решение о том, что и во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", — сказала она.

Это, как отметила чиновница, потребует другую идеологию по заработной плате в бюджетной сфере.

Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 года его проиндексируют на 18,5 процента.