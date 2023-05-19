МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В Молдавии заявили, что запрет ввоза украинского зерна не поможет фермерам

"В целом хочу сказать, что возможности нашего экспорта даже выше, чем я обозначил, но вы все прекрасно знаете действующие сдерживающие факторы в текущей ситуации — это сложности и с взаиморасчетами, это сложности с фрахтом, со страхованием морских судов. И, к сожалению, данные проблемы… мы не смогли решить в рамках зерновой сделки. Пока они, к сожалению, не урегулированы", — сказал он.

Рекордный урожай зерновых 2022 года, который, по его словам, составил практически 158 миллионов тонн, "закрепил позиции России как одного из ведущих экспортеров зерна, и, конечно же, мы доказали, то что мы один из крупнейших производителей зерновых". На Россию пришлось более 13 процентов мирового валового сбора пшеницы и почти 16 процентов ячменя, что повысило экспортный потенциал страны. В этом году Россия планирует поставить более 55 милллионов тонн, из которых 45 придется на пшеницу.