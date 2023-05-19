ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая — ПРАЙМ. Качество жизни людей трудоспособного возраста в Финляндии за последние годы резко упало, говорится в исследовании Национального института здравоохранения и социального развития THL "Terve Suomi" ("Здоровая Финляндия"). "Запад упрямо отрицает факты": британцы ответили на новый призыв Зеленского

"Качество жизни людей трудоспособного возраста в последние годы резко ухудшилось. Только каждый второй человек трудоспособного возраста считает, что качество его жизни хорошее, тогда как четыре года назад таких людей было более 60%. Качество жизни — это восприятие человеком своего положения, например, здоровья, благополучия, социальных отношений и среды обитания", — добавляется в сообщении.

Каждый пятый житель страны в возрасте от 20 до 64 лет испытывает значительный психологический стресс. По сравнению с 2018 годом, его резко вырос как у мужчин (с 13 до 19 процентов), так и у женщин (с 13 до 20% процентов).

"Эти результаты вызывают беспокойство с точки зрения социальной и экономической устойчивости общества. Хотя уже существовали признаки ухудшения благосостояния людей трудоспособного возраста, кризисы последних лет, вероятно, еще больше осложнили ситуацию", — сказал ответственный за проект "Здоровая Финляндия" исследователь Аннамари Лундквист.

Также у финнов моложе 50 лет выросли суицидальные наклонности. Кроме того, как считают жители страны, медицинские услуги стало получить сложнее.

В исследовании приняли участие 61 600 случайно выбранных людей в возрасте 20 лет и старше со всей Финляндии.