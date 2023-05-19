ХИРОСИМА (Япония), 19 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" будут сохранять суверенные российские активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Москва не покроет Украине нанесенный "ущерб", говорится в заявлении. Британия расширила санкции против России

"Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России, которые находятся в наших юрисдикциях, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", — поясняется в документе.

Страны-участницы организации продолжат принимать меры для конфискации активов физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями.

Запад усилил санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине.

Саммит "Большой семерки" проходит в Хиросиме 19-21 мая под председательством Японии.