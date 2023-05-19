СЫКТЫВКАР, 19 мая — ПРАЙМ. Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставил Киеву, привело к появлению радиоактивного облака, сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Франция не откажется от контракта по урану из-за России, заявило Минэнерго

Он обратил внимание на то, что американский президент Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, в том числе для отстаивания, как считают американцы, "общих демократических ценностей".

"Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине", — отметил Патрушев, подчеркнув, что Америка не раз "помогала" странам.

По его словам, Белый дом аналогично "помог" Киеву, надавив на своих сателлитов, чтобы они поставили боеприпасы с обедненным ураном.

"Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", — сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, Вашингтон разрабатывает и использует химическое и биологическое оружие, в том числе и на Украине.

Секретарь Совбеза также напомнил, что США не принесли Японии извинения за атомную бомбардировку Хиросиму и Нагасаки и не собираются делать этого.

На этой неделе Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве, а появившиеся данные о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком назвало ложной.

Ранее Британия объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Обедненный уран — это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Он используется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию.