ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" договорились о продолжении сотрудничества в сфере международных технических стандартов, сказано в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите G7 в Хиросиме. Страны G7 ускорят переход на чистую энергию

"Мы признаем важность технических стандартов для глобальной экономики и подтверждаем нашу приверженность коллективной поддержке разработки открытых, добровольных и основанных на консенсусе стандартов, которые будут формировать следующее поколение технологий. Они должны основываться на инклюзивных многосторонних подходах в соответствии с нашими общими демократическими ценностями и принципами", — говорится в документе.

В G7 договорились совместно устанавливать проблемы в сфере разработки международных стандартов по мере их возникновения и находить для них решения через обмен информацией и использование устоявшихся практик принятия стандартов, говорится в заявлении.

"Мы будем углублять наше сотрудничество через обмен информацией, включая сотрудничество с широкой публикой и частными организациями, участвующими в процессе разработки международных стандартов, и поддерживать принятие эффективных стандартов. В этой связи мы еще раз подтверждаем, что продолжим наше сотрудничество, включая взаимодействие в рамках Структуры сотрудничества стран G7 по цифровым техническим стандартам", — сказано в документе.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.