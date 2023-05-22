МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект обращения ГД к кабмину о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой польских властей, соответствующий документ размещён в думской электронной базе. Польша хочет запретить регистрацию фирм с капиталом России и Белоруссии

"Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Правительству Российской Федерации о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой польских властей", — сказано в электронной думской базе.

В документе отмечается, что польскими властями 29 апреля 2023 года осуществлен захват здания школы при посольстве РФ в городе Варшаве, чем были нарушены нормы международного права.

"Депутаты Государственной Думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения… предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза", — отмечается в документе.

Совет Думы на заседании в понедельник обсудил вопрос мер против Польши, в том числе запрет на транзит фур через территорию России. В воскресенье об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в случае запрета транзита фур издержки Польши могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.

Как подчеркивал Володин, Польша как государство существует только благодаря России. Однако Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы. Он уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.