СМИ: Европа задумала воспользоваться "черным списком" Киева против России
Die Welt: ЕС хочет использовать "черный список" Киева для новых антироссийских санкций
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Евросоюз, готовя новые санкции против Москвы, готов использовать "черный список" Киева, в который попали продолжающие работать в России компании, пишет Die Welt.
Так, в перечень попали 26 фирм из Европы, Америки и Азии.
Издание отметило, что сейчас страны ЕС хотят сдвинуть переговоры о новых антироссийских рестрикциях. При этом в 11-м пакете запланированы меры, которые должны действовать за пределами европейских границ.
"Вот почему украинский список такой взрывоопасный", — подытожило издание.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкции против Москвы. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в США, так и в Европе. Как заявляла на этой неделе глава МИД Франции Катрин Колонна, новый пакет антироссийских мер должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, однако сейчас его обсуждение продолжается на уровне постпредов европейских стран.
https://1prime.ru/News/20230523/840659180.html
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