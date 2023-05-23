МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Евросоюз, готовя новые санкции против Москвы, готов использовать "черный список" Киева, в который попали продолжающие работать в России компании, пишет Die Welt. Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

Так, в перечень попали 26 фирм из Европы, Америки и Азии.

Издание отметило, что сейчас страны ЕС хотят сдвинуть переговоры о новых антироссийских рестрикциях. При этом в 11-м пакете запланированы меры, которые должны действовать за пределами европейских границ.

"Вот почему украинский список такой взрывоопасный", — подытожило издание.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкции против Москвы. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в США, так и в Европе.

Как заявляла на этой неделе глава МИД Франции Катрин Колонна, новый пакет антироссийских мер должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, однако сейчас его обсуждение продолжается на уровне постпредов европейских стран.