МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. После назначения пенсии россияне работают около семи с половиной лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения. Как рассчитать размер пенсии в 2023 году: формула, пример, что такое ИПК

Это, как отметило издание, наибольшее значение за доступный период исследований. В 2011 году показатель составлял шесть лет, а в 2020 средний срок трудовой деятельности после назначения выплат равнялся 7,02 года.

"Из 17,8 процента работающих респондентов шесть процентов(то есть треть) имеют стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, еще шесть процентов — от пяти до девяти лет, сообщил Росстат. Значительно меньшая доля (2,8 процента) трудятся 10-14 лет, и только 1,7 процента имеют стаж от 15 лет и более", — говорится в публикации.

Как пояснил в беседе с РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, подобная тенденция связана с тем, что в России растет число получателей социальных пенсий, которые выплачиваются людям с недостаточным стажем. Этим гражданам нужно работать, чтобы компенсировать отсутствие страховой пенсии.